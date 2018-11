Liga Jovem da UEFA: Benfica empata com o Ajax num jogo com 2.ª parte frenética

Benfica e Ajax empataram esta quarta-feira (3-3) num jogo com uma segunda parte frenética, em que foram macados quatro golos. Com este resultado, o Ajax é o líder do grupo E da liga Jovem da UEFA, com 10 pontos, ao passo que Benfica é terceiro em igualdade pontual com o Bayern Munique que venceu o AEK por 2-0.Fora de jogo assinalado a Gonçalo Ramos.Benfica com uma última oportunidade para marcar, mas a bola a sair pela linha final.Grande corte da defesa do Benfica a negar o quarto golo ao Ajax.Grande ocasião para o Benfica. Tiago Gouveia remata para a defesa do guardião do Ajax.Ajax faz substituição: entra Unuvar para o lugar de Kuhn.Ronaldo Camará tenta de muito longe surpreender o guardião do Ajax mas sem sucesso.Canto favorável aos encarnados. Ronaldo Camará bate mas a defesa do Ajax sem dificuldades afasta a bola.Cartão amarelo para Diogo Capitão.Benfica faz a quarta subsituição: entra Diogo Capitão para o lugar de Luís Lopes.Ronaldo Camará quase surpreende o guarda-redes do Ajax, que cede canto.Livre favorável ao Benfica em posição frontal à baliza do Ajax.Cartão amarelo para Bakboord por falta sobre Lopes.Grande oportunidade para o Benfica empatar. Ricardo Matos remata mas a bola a sair ligeiramente ao lado.Benfica também mexe na equipa: entra Ricardo Matos para o lugar de Tiago Dantas, autor do segundo golo dos encarnados.Alteração no Ajax: entra Dest para o lugar de Brobbey.Tiago Gouveia sobre falta na área do Ajax e o árbitro assinala nova penalidade favorável para O Benfica.Celson Biai a negar novo golo ao Ajax. Apesar do bnefica estar a perder por 3-1, o guarda-redes dos encarnados tem feito um grande jogo.Boa iniciativa de Tiago Gouveia pela ala direita, no entanto a defesa do Ajax resolve.Benfica faz dupla alteração na equipa: entra Tiago Gouveia e Ronaldo Camará e sai Nuno Santos, autor do golo dos encarnados, e Tavares.Celson Biai a negar novo golo ao Ajax. Guarda-redes do Benfica a parar o remate de Kühn, autor do 3.º golo.Esteve à vista o quarto golo do Ajax, mas a defesa encarnada conseguiu desviar o remate.Cartão amarelo para Luís Lopes por falta sobre Bakboord.Cartão amarelo para Gonçalo Loureiro por falta sobre Ekkelenkamp, autor do segundo golo do Ajax.Benfica corre atrás do resultado, mas a defensiva do Ajax a cortar a jogada de Tavares. Canto para os encarnados.Ajax faz as primeiras alterações na equipa: entra Van Gelderen, sai J. Timber.Ajax tentar empatar antes do intervalo, mas o Benfica tem conseguido afastar o perigo.Que grande ocasião para o Ajax empatar! Celton Biai fundamental para segurar a vantagem encarnada. Ekkelenkamp tentou um chapéu a Biai, mas o guardião do Benfica com a luva direita a desviar a bola.Cartão amarelo para Florentino por falta sobre Lang.Brobbey com perigo junto da baliza de Celton Biai, mas o jogo é interrompido por posição irregular do jogador do Ajax.Jogada de ataque pela direita com Jair Tavares a servir Tiago Dantas, que passa para Nuno Tavares que cai na área do Ajax, mas o árbitro considera simulação do jogador do Benfica. Cartão amarelo para Nuno Tavares.Ekkelenkamp quase surpreende a defesa do Benfica, mas o golo do Ajax é anulado por posição irregular.Tiago Dantas tenta o remate de longe mas a bola sai ligeiramente ao lado. Mantém-se o 1-0.Celton Biai outra vez a negar o golo aos jogadores do Ajax. Grande defesa do guardião encarnado.Nuno Santos desmarca Jair Tavares, que esteve muito perto de dilatar a vantagem do Benfica, valeu a defesa de El Maach.Grande defesa do guarda-redes do Benfica. O Ajax a reagir muito bem ao golo sofrido, valeu o guardião Celton Biai para segurar a vantagem encarnada.' - Que perigo! Benfica muito perto de abrir o marcador, na sequência do lance o árbitro assinala penálti a favor dos encarnados, por falta de Bakker sobre João Ferreira.Ajax com jogada de ataque, mas Brobbey apanhado em posição irregular.Luís Lopes remata à baliza de El Maach, mas o guardião do Ajax a segurar sem dificuldades.A formação encarnada com maior iniciativa de jogo neste minutos iniciais, mas ainda sem conseguir chegar com perigo junto da baliza do Ajax.Benfica ataca pela esquerda, mas o guarda-redes adversário resolve sem problemas.Celton Biai (gr), João Ferreira, Pedro Álvaro, Loureiro, Nuno Tavares; Ramos, Florentino (cap.), Tiago Dantas; Jair Tavares, Lopes e Nuno SantosSuplentes: Carlos dos Santos, Penetra, Diogo Capitão, Francisco Saldanha, Ronaldo Camará, Gouveia e MatosEl Maach (gr); Bakboord, J. Timber (cap.), Botman, Bakker; Q. Timber, Ekkelenkamp, Gravenberch; Kühn, Brobbey e LangSuplentes: Reiziger, Van Gelderen, Llansana, Dest, Taylor, Hansen e Unuvar.À BTV, Renato Paiva deu conta da confiança da equipa, em particular depois da derrota aos pés do Ajax (0-3) no último jogo: "Temos de ser mais competentes e perceber a grande qualidade do adversário. Terá de haver mais pressão e mentalidade coletiva", explicou o técnico.Boa tarde! Seja bem vindo ao direto do Benfica-Ajax, uma partida da Liga Jovem da UEFA, que será disputada a partir das 15 horas, no Caixa Futebol Campus, no Seixal, um duelo pelo 1º lugar do Grupo E. Em caso de vitória, os juniores do Benfica dão um passo seguro na luta pelos oitavos-de-final desta 'mini' Liga dos Campeões.