Liga jovem da UEFA: Benfica-RB Leipzig, em direto

Já é conhecido o onze do Benfica: Celton Biai; João Ferreira, Pedro Álvaro, Morato, Rafael Brito, Henrique Jocú, Umaro Embaló, Ronaldo Camará, Gonçalo Ramos, Tiago Dantas (c), Tiago Gouveia.Boa tarde! Esta terça-feira a equipa de juniores do Benfica dá o pontapé de saída na Liga Jovem da UEFA frente à formação do RB Leipzig, a partir das 15 horas, no Caixa Futebol Campus, no Seixal.Esta partida deverá marcar a estreia de Morato com a camisola das águias , sendo que o onze apresentado esta tarde deverá contar ainda com a presença de vários jogadores habituados a atuar na equipa B: Celton Biai, Pedro Álvaro, Rafael Brito, Tiago Dantas, Gonçalo Ramos e Umaro Embaló.