Liga Jovem da UEFA: Domzale-FC Porto, em direto

2 - Dajcman, do Domžale, comete uma falta sobre Afonso Sousa, médio do FC Porto.15:47 Chove no "Sportni park", em Domzale, na Eslovénia, e também o frio não é aliado dos jovens portugueses. Estão neste momento apenas 8 graus de temperatura.Já há equipas:: Meixedo; Tomás Esteves, Pedro Justiniano, Levi Faustino e Ferreira; Tiago Matos, Gonçalo Borges, Rodrigo Valente e Afonso Sousa; Moreira, Fábio Vieira (C).Treinador: Manuel Jorge Silva CruzMihelak; Ceh, Dajcman, Vrhovnik e Makovec; Urbancic, Markuš e Repas; Svetlin (C), Kolobaric e Pantelic.Treinador: Darko BirjukovAnastasios Papapetrou (GRE)- O encontro decide qual das duas equipas segue em frente na prova, isto depois do empate verificado na 1.ª mão no Olival (2-2).- Boa tarde, seja bem-vindo ao Domzale-FC Porto, jogo da 2.ª mão da 2.ª fase do Caminho dos Campeões da Liga Jovem da UEFA, que se disputa na Eslovénia, a partir das 16 horas.