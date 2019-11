Liga Jovem da UEFA: FC Porto-Domzale, em direto

68' - O FC Porto tenta reverter o rumo dos acontecimentos, mas o Domzale desce as linhas e encurta o espaço ao ataque azul e branco.61' - GOLO DO DOMZALE! Svetlin não tremeu na marca dos 11 metros e dá vantagem à formação eslovena! Meixedo ainda tocou na bola, mas não foi suficiente para impedir o golo. O Domzale apanha-se em vantagem (1-0) um pouco contra a corrente do jogo!60' - Rodrigo faz falta na área e o árbitro não tem dúvidas: penálti para o Domzale!59' - QUE PERIGO! Belo cruzamento de Fábio Vieira e Levi Faustino, à boca da baliza, atirou por cima! Os dragões vão pecando na finalização...57' - Aí está novamente Fábio Vieira a tentar a sorte, mas o remate saiu muito por cima da baliza!56' - O FC Porto entrou mais pressionante nesta segunda parte e o Domzale ainda não gozou de nenhuma oportunidade de golo.52' - Canto para os dragões... afasta a defesa da formação eslovena.49' - O FC PORTO PERTO DO GOLO! O remate do craque Fábio Vieira passou muito perto da barra do guardião Mihelak!48' - Fábio Vieira sofre falta à entrada da área do Domzale. Livre perigoso para o FC Porto!- Começa a segunda parte!O FC porto vai para o descanso empatado a zero. Mais atacante, a formação portista teve três oportunidades claras de golo, no entanto a pontaria não tem sido a melhor.45' - Cartão amarelo para Mané por falta sobre Svetlin.44' - Cartão amarelo (o primeiro da partida) para Ceh por falta sobre Ferreira.40' - Duarte Moreira falha na finalização... atirando muito ao lado.39' - Novo aviso do FC Porto, Levi de cabeça quase inaugura o marcador, na sequência de um canto.20' - Mais faltosa a equipa eslovena ainda não criou perigo junto da baliza portista.12' - Oportunidade do FC Porto abrir o marcador, na sequência de um livre batido por Fábio Vieira, a bola chega a Duarte Moreira, que de cabeça, falha o alvo por muito pouco.5' - Livre a beneficiar o FC Porto. Fábio Vieira bate mas sem consequência.1' - Começa a partida.: Meixedo, Tomás Esteves, Mendy, Levi Faustino, Ferreira, Mané, Gonçalo Borges, Vitor Ferreira, Moreira, Fábio Vieira (C) e Afonso SousaDomzale: Mihelak, Ceh, Dajcman, Vrhovnik, Makovec, Urbancic, Markuš, Repas, Svetlin (C), Kolobaric e Pantelic