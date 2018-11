Liga Jovem da UEFA: FC Porto-Lokomotiv, em direto

67' - Substituição no FC Porto, sai João Mário, entra Rodrigo Valente.João Mário com está em dificuldades físicas e pode ter de sair.65' - Fábio Silva cai com Magkeev e fica a queixar-se da cabeça. Recupera, entretanto, o jogador portista.62' - Fábio Silva tenta o terceiro para o FC Porto com um remate de longe, mas a bola sai por cima do travessão.57' - Substituição no Lokomotiv, sai Giurdzhan, entra Sharkov.56' - Substituição no Lokomotiv, sai Tsallagov, entra Iosifov.51' - Meixedo afasta a bola na sequência de um canto. No mesmo lance, Giurdzhan bate com a cabeça no poste da baliza portista e está a ser assistido. O jogador tem agora uma ligadura na cabeça e parece estar bem.Substituição no FC Porto, sai Romário Baró, entra Vítor Ferreira.45'+ 1 - Torres cabeceia por cima.O árbitro dá um minuto de compensação42' - Cabeceamento perigoso de Romário Baró.39' - Tsallagov marca o livre mas a bola sai por cima da baliza portista.Chove muito no Olival...38' - Nova falta em zona perigosa, agora a favorecer o Lokomotiv. Levi Faustino derruba Suleimanov.35' - Cartão amarelo para Paulo Estrela.33' - Fábio Silva tenta a sua sorte de cabeça, dentro da área, mas os defesas russos dão poucas hipóteses no jogo aéreo...32' - Paulo Estrela bate o livre e o guarda-redes do Lokomotiv defende com os punhos, para a frente.31' - Falta de Poyarkov sobre Torres. Vai haver novo livre.27' - Cartão amarelo para Lapshov, a punir uma entrada dura sobre Fábio Silva.O FC Porto já a revelar dificuldades em sair para o ataque...23' - Meixedo desvia uma bola que vinha da marcação de um canto. Está atento o guarda-redes do FC Porto.20' - Titkov marca o livre, mas Tiago Matos, de cabeça, atira para canto.19' - Levi Faustino derruba um avançado russo e vê um cartão amarelo. Vai haver livre à entrada da área portista.16' - Diogo Bessa marca o livre e a bola passa a rasar o poste esquerdo da baliza de Botnar.15' - Romário Baró sofre falta à entrada da área dos russo, o livre é perigoso.11' - Cartão amarelo para Torres.10' - Penálti falhado! Grande defesa de Meixedo, a adivinhar para que lado ia rematar Suleimanov.9' - Karapuzov arranca uma falta em zona perigosa para a baliza portista. Torres, na barreira, corta a bola com a mão e o árbitro marca o penálti.8' - O árbitro chama Pedro Justiniano e Suleimanov e avisa-os que para a próxima vai haver cartão!7' - Diogo Bessa leva a bola quase do meio-campo à entrada da área do Lokomotiv, é derrrubado, fica a pedir falta mas o árbitro nada assinala.5' - Petrov volta a insistir, agora de fora da área, mas o remate sai frouxo, ao lado.2' - Petrov remata fraco, sem perigo para a baliza portista.13h57 - Os 'onzes' já se encontram no relvado.13h55 - As equipas estão em exercícios de aquecimento.Meixedo (GR), Tiago Matos, Pedro Justiniano, Levi Faustino, Diogo Bessa, Paulo Estrela, Torres, Takang, Fábio Silva, Romário Baró e João Mário.Carlos Peixoto (GR), Tomás Esteves, Silva, Rodrigo Valente, Vítor Ferreira, Gonçalo Borges e Perea.Mário SilvaBotnar (GR), Magkeev, Titkov, Lapshov, Giurdzhan, Poyarkov, Petrov, Cherny, Karapuzov, Tsallagov e Suleimanov.Kraikov (GR), Sukharev, Sharkov, Iosifov, Koltiapin, Chernyakov e KulAleksandr Katasonov- A partida será arbitrada pelo irlandês Robert Hennessy, que terá como auxiliares os compatriotas Darragh Keegan e Eoin Michael Harte. João António Ferreira Gonçalves será o quarto árbitro.- "Estes são jogos muito competitivos e com muita intensidade", justificou Paulo Estrela, capitão de equipa.- "O Lokomotiv vai apostar muito no contra-ataque e é forte nos lances de bola parada, mas estamos conscientes das dificuldades que vamos encontrar. Temos trabalhado muito durante a semana, vamos impor no jogo o nosso futebol e com certeza vamos conseguir a vitória", afirmou Fábio Silva, em declarações ao site do FC Porto.- O FC Porto vem de uma derrota, em Moscovo (2-1), e de um empate, com o Galatasaray (2-2). Os dragões são segundos, a três pontos do líder, o Lokomotiv. O outro encontro do grupo coloca frente o Schalke 04 e o Galatasaray, a partir das 17 horas.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do FC Porto-Lokomotiv, encontro da quarta-jornada do Grupo D da Liga Jovem da UEFA, que vai ter lugar no Centro de Treinos e Formação Desportiva dos dragões, em Vila Nova de Gaia, a partir das 14 horas.