Liga Jovem da UEFA: FC Porto Schalke 04, em direto

Francisco Meixedo (GR), Tiago Matos, Pedro Justiniano, Levi Faustino, Diogo Bessa, Paulo Estrela, João Mário, Fábio Vieira, Fábio Silva, Romário Baró e Afonso Sousa.João Gonçalo (GR), Tomás Esteves, Cláudio Silva, Takang, Vítor Ferreira, Angel Torres e FomakwangMário SilvaLenze (GR), Smolinski, Hempel, Riemer, Thiaw, Wiemann, Boujellab, Mercan, Goller, Kutucu e Yildiz.Lingk (GR), Ahrend, Bachmann, Seturski, Cross, Jones e Humpert.Norbert Elgert- A arbitragem ficará a cargo do albanês Eldorjan Hamiti, que terá o apoio dos compatriotas Egin Doda eIlir Tartaraj. João António Ferreira Gonçalves será o quarto árbitro.- "Nesta competição não há jogos fáceis e sabemos que vamos defrontar uma equipa complicada, que nos vai causar muitas dificuldades", disse, por sua vez, Levi Faustino.- "Sabemos que vai ser um jogo em que a responsabilidade terá de ser nossa, mas a ambição vai sempre nesse sentido. Temos de ser ainda mais fortes do que fomos fora de casa, mas sabemos que não há jogos iguais e que teremos de trabalhar muito para vencer", referiu o treinador Mário Silva, em declarações ao site do clube.- Na primeira volta o FC Porto superou os alemães por claros 3-0.- As contas do grupo estão muito equilibradas, o Lokomotiv lidera, seguido pelo FC Porto e pelo Galatasaray, todos com 7 pontos. O Schalke 04 é último, com 1.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do FC Porto-Schalke 04, uma partida da 5ª e penúltima jornada do Grupo D da Liga Jovem da UEFA, que se disputa a partir das 14 horas.