Liga Jovem da UEFA: Leipzig-Benfica, em direto

27' - Duas oportunidades seguidas para o Leipzig, Hartmann marca um livre e a bola fica à mercê dos avançados na pequena área dos encarnados, mas Celton Biai sacode; na recarga Borkwoski falha o alvo.20' - Substituição no Benfica, sai Fábio Baptista, entra Francisco Saldanha.19' - Fábio Baptista tenta voltar ao jogo, mas está com muitas queixas no joelho e tem de ser substituído.17' - Borkwoski faz uma falta sobre Fábio Baptista e o jogador do Benfica precisa de ser assistido.14' - Golo do Leipzig, apontado na sequência de um canto, mas o árbitro anula o lance porque considera ter havido uma falta de Holm.9' - Contrataque do Benfica, Tiago Gouveia tira um adversário da frente e em vez de rematar opta por entregar a Tiago Dantas, que não consegue sair com a bola da linha de fundo.5' - Tiago Dantas bate um livre em zona perigosa, coloca a bola na área, mas a defesa do Leipzig resolve, sem grandes dificuldades.2' - Tiago Gouveia cai na área dos alemães mas o árbitro manda seguir.14h01 - Começa a partida!14h59 - As equipas estão em campo e a partida vai começar dentro de instantes.13h00 - Já há onzes!Schulze (GR); Jakel, Martel, Bidstrup, Holm; Hartmann, Talabidi, Zimmer; Smorgol, Borkwoski e Amededejisso.Koster (GR), Wosz, Novoa Ramos, Bias, Bottcher, Uhlmann e Madsen.Alexander BlessinCelton Biai; Fábio Baptista, Morato, Pedro Álvaro, Rafael Rodrigues; Paulo Bernardo, Jocu, Ronaldo Camará; Tiago Dantas, Gonçalo Ramos e Tiago Gouveia.Kokubo, Bajrami, Francisco Saldanha, Diogo Nascimento, Jair Tavares, Tiago Araújo e Henrique Araújo.Jorge Maciel12h34 - A partida será arbitrada pelo sueco Bojan Pandzic, que srá auxiliado pelos seus compatriotas Joakim Amri Nilsson e Daniel Gustavsson. O alemão Christof Günsch será o quarto árbitro.- O treinador do Benfica está de saída da Luz, pois vai integrar a equipa técnica do Lille. Saiba mais- "São possivelmente os adversários mais difíceis que defrontámos este ano, diferentes do Lyon, mas em termos de exigência, iguais ou superiores. Sentimos isso quando jogámos em casa [vitória por 2-1]. São uma equipa muito atlética, muito física, muito agressiva. Todos os duelos são como se fossem a última bola de jogo e isso vai-nos levar para um patamar de transcendência a todo o momento, que só nesse patamar é que conseguiremos ser competitivos e fazer um bom jogo como pretendemos", referiu o técnico Jorge Maciel, à BTV.- O Benfica lidera o grupo, com 9 pontos, os mesmos do Lyon, que é segundo. O Leipzig é terceiro com 4 e o Zenit último com 1.- O Benfica precisa hoje apenas de um ponto para garantir o playoff de qualificação para os oitavos-de-final da compoetição, mas as águias querem a vitória em Leipzig. Os três pontos garantem a independência na luta com o Lyon pelo primeiro lugar.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Benfica-Leipzig, jogo da 5.ª jornada do Grupo G da Liga Jovem da UEFA, que se disputa na Alemanha, a partir das 14 horas.