Liga Jovem da UEFA: Montpellier-Benfica, em direto

8' - Livre favorável à formação francesa, mas sem criar perigo para a baliza defendida por Celton Biai.6' - Benfica remata em direção à baliza do Montpellier, com a bola a sair ligeiramente ao lado, após intervenção do guardião Ichalalen. Canto favorável para o Benfica.4' - Montpellier chega com perigo à área encarnada, mas o remate a sair por cima.1' - Início de jogo.Tudo a postos, a partida está prestes a começar.: Celton Biai, João Ferreira, Pedro Álvaro, Gonçalo Loureiro, Nuno Tavares, Henrique Jocu, Úmaro Embaló, Tiago Dantas, Nuno Santos, Tiago Gouveia e Zé Gomes.Suplentes:João Monteiro, tavares, Nóbrega, Ramos, Ronaldo Camará, Csoboth e Matos.Treinador: Renato Paiva: Ichalalen, Ghilas, Vargas, Scordato, Vidal, Chotard, Badu, Vercruysse, Kasongo, Adouyev e Ammour.Suplentes: Cozzella, Carbonero, Cidolit, Guilaine, Nassar Chouiter, Rouanet e Robert.Treinador: Frédéric GarnyA partida é arbitrada pelo belga Alexandre Boucaut, auxilidado por Laurent Conotte e Jimmy Cremers (BEL). O uarto árbitro é o francês Arnaud Baert.O Benfica disputa esta quarta-feira um lugar nos oitavos de final da Liga Jovem da Europa. Em França, a equipa portuguesa, que defronta a partir das 15 horas o Montpellier, terá Luís Nascimento, atual treinador, e Renato Paiva, técnico que orientou a formação até à sua passagem para a formação B, a orientar este jogo."Sabemos que é um jogo de decisões, vai tudo ficar definido nos 90 minutos ou após isso [nos penáltis] caso haja empate. Preparámo-nos para isso, mas também não queremos ter muito enfoque nessa situação, porque acreditamos muito mais naquilo que podemos fazer no campo. Para além do estudo do adversário, o mais importante é a forma como jogamos e como queremos jogar onde quer que seja", afirmou Renato Paiva à BTV antes da viagem para Montpellier. .Também o avançado Nuno Santos abordou o encontro desta tarde, sublinhando a "ambição" encarnada em seguir em frente na competição."Sendo um jogo a eliminar, traz-nos muita ambição. É um jogo onde é tudo ou nada, ou seguimos em frente ou saímos da competição, por isso estamos seguros de que vamos entrar com gana de vencer e vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance", garantiu Nuno Santos.Já se qualificaram para os oitavos de final o Dínamo Zabreg, Hertha e Tottenham.