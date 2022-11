Luís Araújo: «Acabar a ganhar foi importante»

O Benfica despediu-se da UEFA Youth League com uma vitória expressiva (6-2) sobre o Maccabi Haifa, em Israel. Apesar de já estar afastada da próxima fase da competição, a equipa encarnada fez questão de deixar uma boa imagem."Fizemos um jogo competente. Conseguimos materializar em golos as oportunidades que criámos, o que nos ajudou a estar mais confortáveis. Fizemos um jogo bom, ajusta-se perfeitamente a vitória", afirma o técnico, Luís Araújo, assumindo a desilusão por esta campanha depois da conquista do título europeu na época passada."Todos sabemos que não estamos satisfeitos com a nossa prestação global na competição. Acabar a ganhar foi importante, tal como fazer sete pontos em nove possíveis fora de casa. Não foi por aí que a nossa prestação não foi a correta, foi em casa. Sabemos e já analisámos essa questão. Estamos satisfeitos por termos acabado a competição a ganhar, mas não estamos satisfeitos com o resto, porque ambicionávamos mais", admitiu, justificando o lançamento de alguns jovens neste jogo. "Considerámos que estes eram os jogadores mais indicados. Claro que houve alguns que se estrearam, são mais novos e poderão jogar esta competição no futuro, mas, acima de tudo, escolhemos os mais aptos para este jogo", afirmou.Já o médio Nuno Félix, salientou a entrega coletiva nesta última jornada da fase de grupos. "A equipa jogou bem, fizemos o que o míster nos pediu, seguimos o plano de jogo e tornámos tudo mais simples. Não alcançámos o objetivo, que era passar à fase seguinte, mas demos tudo neste último jogo e respeitámos a camisola do Benfica. Todos os jogadores que entraram, independentemente das idades, deram o seu contributo e ajudaram a equipa", frisou.