Luís Araújo: «Jogadores fizeram tudo e foram briosos, mas temos de fazer mais»

Luís Araújo era um treinador desapontado após a derrota do Benfica na receção ao Maccabi Haifa , na 1.ª jornada da fase de grupos da Youth League."No futebol quem marca mais golos ganha e não há como discutir isso. Naturalmente que consideramos que fizemos o suficiente para ganhar. Estamos desiludidos, não era a forma com queríamos começar. Temos de ser capazes de corrigir o que não fizemos bem e pensar no próximo jogo, já que não mudamos nada deste", começou por dizer o treinador dos Sub-19 dos encarnados à BTV."Estando em desvantagem é nossa obrigação fazermos tudo para dar a volta. Os jogadores fizeram tudo, lutámos, fomos briosos, mas temos de fazer mais. Faz parte do nosso trabalho melhorar até ao próximo jogo", acrescentou, olhando já ao encontro de quarta-feira com o PSG."Faz parte do ADN de ser benfiquista querermos mais e ganhar. Não ganhámos hoje, temos de ganhar na quarta feira é para isso que trabalhamos ao longo da semana", frisou.Também Diogo Prioste, médio do Benfica, analisou a partida. "Na minha opinião é um resultado injusto. Tivemos a infelicidade de ter um jogador expulso ainda na 1.ª parte, mas continuámos a fazer o possível e ir atrás dos 3 pontos, com grande superioridade, mesmo com menos um. Agora é continuar a trabalhar e pensar no próximo jogo", começou por referir à BTV."Benfica tentou mais o golo? Sim, estivemos sempre por cima menos com um jogador. Reforçar que estamos tristes, mas focados no próximo jogo. Não estamos da maneira que queríamos, mas estamos conscientes da prova em que estamos e do que ganhámos. Vamos continuar a defender o que de muito importante conquistámos no ano passado", concluiu.