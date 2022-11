Luís Araújo quer Benfica a deixar boa imagem em Israel: «Não é para cumprir calendário»

Luís Araújo, treinador da equipa do Benfica na Youth League, quer as águias a honrarem o símbolo no último jogo da fase de grupos frente ao Maccabi Haifa. Embora os encarnados já estejam eliminados da prova, o técnico garante que esta partida continua a ser importante."Não é um jogo para cumprir calendário. Estamos aqui para formar jogadores e para dignificar a camisola do Benfica. Todos os jogos são para ser encarados de forma séria e com o nosso ADN, que é o da vitória. Não é só um jogo. É o próximo, é o mais importante. É aquele em que podemos aproveitar para desenvolver jogadores e contribuir para a imagem e grandeza do clube", frisou, à BTV.Sobre a partida em Israel, Luís Araújo lembrou a competitividade do Maccabi Haifa para alertar os seus jogadores. "Vai ser um jogo difícil. O Maccabi conseguiu ser competitivo em todos os jogos desta fase. Temos de fazer melhor do que fizemos no primeiro jogo. É uma equipa que luta muito, aguerrida e que não desiste. Temos de estar ao nosso melhor nível. Temos de ser melhor do que eles e termos mais vontade e motivação", descreveu.Na mesma lógica, o médio João Neves também quer deixar uma última boa imagem na competição. "Enfrentamos cada jogo para ganhar e deixar a nossa marca na Youth League. Temos a responsabilidade de dar tudo uns pelos outros e pela equipa. Estamos a preparar da melhor forma para nos redimirmos do resultado cá (0-1)", disse, lamentando a eliminação na fase de grupos. "Era um objetivo que queríamos cumprir. O futebol é assim. Umas vezes perdemos, outra ganhamos", referiu.