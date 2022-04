Luís Castro sobre o dérbi com o Sporting: «Pressão igual para os dois, é um jogo 50/50»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os últimos duelos nos escalões de juniores e sub-23 entre Benfica e Sporting têm sorrido às águias, mas Luís Castro, técnico da equipa dos encarnados na Youth League, acredita que o jogo dos quartos-de-final da prova tem características diferentes e antevê uma partida equilibrada.



"A pressão é igual para os dois. Sporting e Benfica querem passar. É um jogo 50/50. Infelizmente vamos jogar fora, porque o sorteio assim ditou. Vamos encarar o jogo para vencer", frisou.



Ainda assim, o técnico encontra motivos para levar normalmente a melhor sobre o rival, mas com destaque para as diferenças neste jogo. "É a qualidade individual que temos no clube. Temos muitos bons jogadores. Mas agora vão entrar em campo conjuntos que não estão a trabalhar juntos. O Sporting também baixou jogadores da equipa principal. São jogos completamente diferentes", referiu.