Luís Castro após a vitória do Benfica: «É ótimo ter jogadores deste nível»

Luís Castro mostrou-se contente pelo triunfo do Benfica na casa do Barcelona (3-0) que 'empurrou' a definição das contas do grupo para o último encontro."Era um jogo complicado. Sabíamos da qualidade do Barcelona. Eles têm bons jogadores tal como nós mas penso que fomos superiores em todos os aspetos. Houve momentos em que o Barcelona nos criou dificuldades e nos obrigou a defender mais baixo. Até aí a equipa souber ser compacta e aproveitou o lance do penalti, em que é um lance em que estamos a defender mais baixo. Estiveram bem em todos os momentos do jogo, praticamente, contra um adversário muito difícil", frisou o técnico do sub-19 das águias em declarações à BTV, enaltecendo a qualidade do grupo à disposição. "A equipa tem feito bons golos. É otimo ter jogadores deste nível. Sabemos que eles a qualquer momento podem fazer uma coisa destas", acrescentou.O Benfica precisa agora de vencer o Dínamo Kiev em casa na última jornada da fase de grupos, a 8 de dezembro, para garantir a qualificação direta para a fase a eliminar. O segundo classificado irá disputar um playoff com uma equipa qualificada a partir do Caminho dos Campeões."Vamos desfrutar deste jogo e depois pensamos no Dínamo Kiev. Todos os jogos são para vencer. Hoje deu muito trabalho, principalmente por parte deles que estiveram num campo que não estava fácil. Depois pensamos no Dínamo com calma", reiterou, frisando ainda que "é ótimo jogar com 12, com um a mais" em alusão ao apoio dos benfiquistas vindo da bancada.