Luís Castro após derrota na Youth League: «Foi uma equipa à Benfica»

Naturalmente desapontado pelo desaire na final da UEFA Youth League, o técnico benfiquista Luís Castro deixou claro que independentemente do resultado sai da Suíça com orgulho nos seus jogadores. Na análise à partida com o Real Madrid, Luís Castro refere que as águias foram superiores e que mereciam melhor sorte.





"Tenho orgulho neles. Fomos superiores, apesar de o jogo quebrar umas 20 vezes, com jogadores no chão de dois em dois minutos. Mesmo com muito pouco tempo de jogo útil, conseguimos essas oportunidades todas. Foi uma equipa à Benfica. Se a bola na barra tinha entrado, o controlo emocional tinha sido fantástico. A perder, a equipa continuou a jogar bem, a criar oportunidades, e penso que só faltou mesmo o golo. O objetivo era ainda virar na segunda parte, nem era empatar, e tivemos oportunidades suficientes para isso", começou por apontar o técnico encarnado.Voltando aos jogadores, Luís Castro deixou novamente elogios. "Fizeram uma prova fantástica em termos de jogo. Em termos de resultado, fizeram uma prova fantástica até hoje. Fomos superiores e tiveram uma atitude fantástica. Vão ter um futuro risonho, de certeza absoluta".