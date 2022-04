Luís Castro promete entrega do Benfica na Youth League: «Há jogadores que vão chegar à equipa principal»

De olhos postos no duelo que aí vem a valer para a Youth League, os juniores do Benfica arrancaram a semana com um treino matinal, com os primeiros quinze minutos abertos à comunicação social. Entre boa disposição, a equipa orientada por Luís Castro começou a trabalhar o encontro que terá pela frente com a Juventus, em Nyon, estando marcados para a manhã de quarta-feira os último ajustes no Seixal antes da partida para a Suíça, que acontecerá pelas 16h.O técnico das águias promete uma equipa que de tudo fará para vencer e garante ainda que lhe vê muito futuro. "A equipa está bem, como tem estado até agora. É uma equipa já com alguma experiência, tem internacionais, habituados a grandes provas. Relativamente à Juventus, como é evidente, já sabemos tudo. Estamos a passar a informação aos jogadores aos poucos. É uma equipa com muita qualidade desde trás. Para estar na final four tem de ter muita qualidade, é onde estão as melhores equipas. Mas são quatro equipas muito fortes. A Juventus é um clube diferente dos que temos apanhado porque a maior parte dos que apanhamos até agora são clubes formadores, que formam jogadores desde a base. A Juventus já tem um investimento muito alto, nestas idades já têm contratações de valores muito altos. Tornou-se numa equipa muito forte. Mas podem esperar o mesmo Benfica dos outros jogos. Vamos querer pressionar, vamos querer mandar no jogo, sabemos que são onze contra onze, o adversário também quer. Do outro lado existem onze jogadores, se jogássemos contra ninguém era fácil, mas o Benfica vai entrar para ganhar", sustentou Luís Castro, em conferência depois do treino desta amanhã.Questionado sobre a importância desta prova para o crescimento dos jogadores, o técnico atirou sem reticências: "É importante para a experiência e para a evolução deles. Queremos vencer a Juventus e estar na final. Mas independentemente de estar agora nas 'meias' ou chegarmos à depois final, tenho a certeza absoluta que há jogadores nesta equipa que vão jogar na equipa principal do Benfica."Mas esta caminhada na Youth League não começou da melhor maneira para os encarnados, que sofreram uma derrota pesada, por 4-0, no reduto do Dínamo Kiev, equipa com a qual o rival Sporting também se iria encontrar nos 'oitavos'. "Esse é um jogo muito particular. Como sabem, juntamos jogadores de vários grupos para fazerem esses jogos e nesse primeiro jogo havia muitos jogadores que não tinham feito sequer 90 minutos. Muitos não sabiam e o mais fácil foi dizer que éramos fracos. Os nossos jogadores ainda agora tiveram jogo com o Sporting. E o onze titular do Sporting, desde o jogo que teve com o Dínamo, não fez mais jogos. Pouparam jogadores, mas nós tivemos dois jogos importantes. A nossa equipa está na segunda liga. Também é importante", acrescentou.