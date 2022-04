Martim Neto ambicioso antes do dérbi: «O objetivo é estar na final e conquistar o título»

Martim Neto, médio do Benfica, mostrou ambição sobre as aspirações das águias na Youth League antes do dérbi frente ao Sporting, relativo aos quartos-de-final da competição."É sempre um objetivo chegar à final four, desde o início. Vamos encarar o jogo como mais uma final. O objetivo é estar na final e conquistar o título", referiu, antes de dar a receita para o sucesso: "Precisamos de ter controlo emocional, estar tranquilos e disputar o jogo até ao fim. Temos de entrar em todos os duelos como se fossem os últimos e ser muito competitivos."O médio relativizou o historial recente entre águias e leões nos escalões sub-23 e sub-19, que é favorável aos encarnados ao referir que "cada jogo tem a sua história", mas admitiu que jogar dérbis tem um gosto especial. "São jogos que gostamos de jogar. É aqui que sobressaem as equipas e os grandes jogadores. Vamos entrar com tudo, para ganhar e tentar impor o nosso jogo."