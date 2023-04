Mateus Fernandes dá voz à confiança do Sporting: «Acreditamos que vai correr bem»

Um dos mais experientes na formação júnior do Sporting, apesar da tenra idade (18 anos), Mateus Fernandes traz consigo experiência acumulada ao serviço da equipa principal dos leões, onde até já chegou a realizar partidas em contexto de Liga dos Campeões, mas nada que lhe tire os pés assentes na terra antes da 'final four' da Youth League. Na eliminatória anterior, aquando da vitória (1-0) sobre o Liverpool que ditou o apuramento dos verdes e brancos para a partida desta sexta-feira frente ao AZ, Mateus foi ausência e agora quer compensar o tempo perdido."Estamos muito felizes. Queríamos muito chegar aqui. Sofri muito contra o Liverpool [de fora] mas acreditei muitos nos meus colegas e isso tranquilizou-me. Encaramos todos os adversários da mesma forma. Estamos cientes da qualidade deles, mas confiamos muito no nosso trabalho e no nosso processo. Acreditamos que vai correr tudo bem. Começámos a Youth League com um empate em Frankfurt, mas foi um bom jogo, continuámos confiantes e temos melhorado. Temos de dar continuidade a esse processo e ganhar", começou por destacar o médio de 18 anos, no lançamento da partida frente aos holandeses, em Genebra, antes de analisar até a forma como os seus companheiros vêem o seu trajeto entre equipa principal e bês."Temos uma grande ligação, desde a equipa jovem à equipa A. Tudo o que fazemos eles sabem e da equipa A também sabemos. Também sabem o que têm de fazer, não precisam de pedir conselhos. Só me perguntam como é jogar na Champions, realizar esses sonhos e é muito isso", assumiu, sem esconder uma certa ansiedade para o encontro que poderá colocar o Sporting numa final inédita da prova jovem da UEFA: "A ansiedade que podemos ter desaparece quando o árbitro apitar. Nunca chegámos a esta fase da competição, mas é um misto de emoções. É uma tremenda felicidade podermos estar aqui, estamos cientes e vamos assumir a responsabilidade. Focamo-nos muito neste jogo, senão não vale de nada. Encaramos este jogo como uma final, tal como encarámos os últimos jogos. É jogar bem neste jogo, dar tudo para estarmos na final. Sabemos que o AZ é muito forte no contra-ataque, temos de fazer bem os equilíbrios, mas são uma equipa com boas individualidades."De resto, Mateus Fernandes, que esta temporada soma 5 golos em 28 partidas entre várias provas de diversos escalões, apontou como a diferença a nível competitivo tem tido impacto na sua evolução. "É muito bom jogar esta Youth League. Jogamos a Liga 3, que para mim é um bocado mais intenso e difícil do que a Youth League. Isso dá-nos outro suporte e nota-se essas diferenças na Youth League. É muito bom marcar golos e assistir, mas o mais importante é ganharmos", concluiu.