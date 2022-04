Mateus Fernandes: «Solideriedade vai passar a respeito dentro do campo»

Mateus Fernandes foi o jogador do Sporting escolhido para fazer a antevisão do jogo com o Dínamo Kiev, relativo aos oitavos de final da Youth League, e garantiu que a equipa portuguesa vai deixar o lado emocional no balneário."Não estamos indiferentes ao que se passa na Ucrânia, mas a solidariedade vai passar a respeito dentro do campo para tentarmos alcançar os nossos objetivos. Estamos motivados para passar à próxima eliminatória, e não podemos esquecer os nossos companheiros que ficaram e podia estar cá por isso vamos jogar também por eles", afirmou o jovem, aos meios de comunicação do Sporting, onde também deu a receita para alcançar a vitória: "Temos de olhar para nós e focarmo-nos no que podemos controlar. Vamos fazer o nosso jogo e, principalmente, tentar desfrutar desta competição que é única no Mundo".O jogador também abordou as condições de trabalho que encontrou em Bucareste, e garantiu que estão reunidas as condições para se realizar um bom jogo. "Fomos muito bem recebidos, a Roménia um país acolhedor, e já tivemos a oportunidade parta treinar no campo onde se vai disputar o jogo. O estádio tem um bom relvado com todas as condições possíveis. Está tudo ao nosso ao alcance pois a equipa está supermotivada e confiante também", assegurou.Resta assinalar que o vencedor deste jogo que se vai realizar amanhã irá defrontar o Benfica nos quartos de final da competição.