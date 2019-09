Morato avança numa equipa do Benfica cheia de reforços

A estreia de Morato com a camisola das águias está marcada para hoje, no duelo entre as equipas de juniores do Benfica e do RB Leipzig, a contar para a Youth League. O Benfica arranca hoje a participação na prova com um onze que irá contar com a presença de vários jogadores habituados a atuar na equipa B: Celton Biai, Pedro Álvaro, Rafael Brito, Tiago Dantas, Gonçalo Ramos e Embaló estão entre as escolhas de Luís Araújo para o jogo desta tarde.





A equipa provável é a seguinte: Celton Biai; João Ferreira, Pedro Álvaro, David Zec e Gabriel Araújo; Rafael Brito, Paulo Bernardo e Tiago Dantas; Embaló, Rodrigo Conceição e Gonçalo Ramos.