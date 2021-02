Notícia Record: Youth League desta temporada foi cancelada

A UEFA prepara-se para anunciar o fim prematuro da edição 2020/21 da Youth League, a Liga dos Campeões em sub-19. A decisão foi tomada há vários dias e deverá ser confirmada nas próximas horas, sabe Record.

Portugal tinha ainda dois representantes em prova: Benfica e FC Porto, que iriam jogar os 32 avos de final. As águias, que estavam no caminho dos campeões domésticos, tinham duelo marcado com o Sparta Praga para o dia 2 de março; quanto aos dragões, que entraram na prova devido à presença da equipa principal na prova milionária, iriam defrontar o Shakhtar no dia seguinte.

Criada em 2013/14, a UEFA Youth League tem sido um palco onde as equipas portuguesas têm brilhado. O Benfica soma três finais, todas perdidas, enquanto o FC Porto venceu a final de 2019, com um triunfo de 3-1 sobre o Chelsea.

O detentor do troféu é o Real Madrid, depois da vitória por 3-2 sobre o Benfica, na sequência de uma edição também alterada (disputou-se uma final 8 em agosto), devido à pandemia de Covid-19.