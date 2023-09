Nuno Capucho e o arranque da Youth League: «Queremos mostrar a qualidade da formação portuguesa»

Assim como o plantel de Sérgio Conceição, também os jovens da formação do FC Porto dão esta terça-feira, frente a Shakhtar Donestk, o pontapé de saída em mais uma temporada europeia. Na antevisão ao encontro de estreia na presente edição da Youth League, Nuno Capucho, técnico dos sub-19, salientou a vontade de vencer e, acima de tudo, mostrar a qualidade do talente produzido nos dragões."Este é um ano novo, com uma nova geração de jogadores. Vai ser uma experiência muito boa para a carreira deles porque é uma competição completamente diferente, é uma montra para eles mostrarem a qualidade da formação do FC Porto. Pelo que vimos do Shakhtar, têm jogadores tecnicamente bons, vão criar-nos dificuldades, mas o mais importante é termos um coletivo forte para que todos demonstrem a qualidade que têm. Vamos dar uma imagem de um FC Porto com jogadores de qualidade. Jogamos todos os jogos para ganhar", começou por dizer o treinador, traçando aquela que será a missão dos portistas nesta compeição."Vamos defrontar três equipas diferentes de países distintos e queremos mostrar a qualidade da formação portuguesa. Criamos bons talentos, temos demonstrado a nível internacional que conseguimos colocar jogadores em qualquer campeonato. O mais importante agora é demonstrarmos que queremos ganhar e conquistar os três pontos. Todos vão ter a oportunidade para jogar e não podem largá-las, mas só podem fazer isso se estiverem preparados, se diariamente no treino derem tudo. Se não colocarmos dedicação no nosso talento, começa a fugir-nos. Eles têm de perceber que é preciso demonstrarem em todos os momentos aquilo que são como jogadores", finalizou.Presença assídua nos trabalhos do FC Porto B e já com experiência na Youth League, o avançado Jorge Meireles será um dos trunfos dos dragões na prova e está ciente desse estatuto. "Trago responsabilidade. Venho para ajudar a equipa, que é o mais importante. Temos como objetivo ganhar. Tento trazer os meus valores porque já estive em fases mais avançadas, sei o que vivi e vou tentar transmitir isso aos mais novos. Não só esta ronda, mas todos os jogos serão difíceis nesta competição. Temos de encarar o jogo de forma séria, respeitar sempre o adversário e trazer os três pontos. Tem havido sempre boas gerações, isso é importante, mas estamos a habituar-nos ainda nesta primeira semana de trabalho. Vamos focar-nos para ir lá e ganhar o jogo", frisou.O médio André Oliveira também vai arrancar para a segunda participação na competição europeia e tem objetivos bem claros: "No FC Porto, queremos sempre ganhar. Jogar fora nesta competição é sempre complicado, mas o objetivo é trazer os três pontos. O mais importante, não só nesta competição, mas em todas, é tentarmos jogar como sabemos. É uma competição importante, não escondemos isso, por isso queremos jogar para o clube, para a equipa e o individual sai sempre valorizado assim."O duelo entre Shakhtar Donestk e FC Porto está marcado para esta terça-feira, pelas 12 horas, e será disputado no Edmund Plambeck Stadion, nos arredores de Hamburgo, na Alemanha.