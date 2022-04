Rafael Rodrigues e a Youth League: «Faz-nos sonhar com grandes palcos e com a equipa principal»

Depois de golearem o rival Sporting, por 4-0, nos quartos-de-final da Youth League, os juniores do Benfica começaram a aprimorar-se para o próximo frente a frente na prova, que acontecerá sexta-feira diante da Juventus. Rafael Rodrigues, um dos capitães das águias, garante uma equipa "focada", ao passo que Cher Ndour, internacional italiano que bem conhece os adversários, conta ter "ainda mais vontade de ganhar" por se tratar de um adversário do seu país."Estamos super focados e a preparar este jogo da melhor forma para conseguirmos levar de vencida a Juventus e é só nisso que estamos focados. Juntámo-nos há pouco tempo mas já estamos a preparar esse jogo da melhor forma. A Juventus é uma grande equipa, claramente, e para estar nesta fase tem de o ser. Mas já estivemos a analisá-los, sabemos quais são os pontos fortes e os menos fortes e é nisso que vamos trabalhar no jogo", atirou o lateral, depois do treino desta manhã.O jogador, de 20 anos, falou ainda sobre o à vontade da sua equipa para jogar neste tipo de provas, bem como no objetivo de chegar à primeira equipa das águias. "Pressão? Não, claro que não, é mais um jogo e estamos habituados a jogar competições europeias, tanto no clube como nas seleções, e vai ser mais um grande jogo para evoluirmos todos. Para nós é sempre muito bom e produtivo porque são estes jogos que nos fazem crescer. Fazem-nos sonhar com grandes palcos, como a equipa principal, que é o nosso objetivo, o de todos nós. E estamos focados em fazer um grande jogo e passar à final", sustentou.Já Cher Ndour, que leva dois golos nesta edição da Youth League - um ao Bayern Munique e outro ao Barcelona - comentou sobre o significado especial que tem para si este encontro. "A Juventus é claramente uma ótima equipa. Divido balneário na seleção com três ou quatro jogadores da Juventus, os outros já conheço de quando jogava na Atalanta, já joguei contra eles e é uma boa equipa e vai ser um grande jogo. Têm boas individualidades, têm bom futebol e têm aspetos menos fortes também e nós vamos aproveitar", atirou o internacional pelas camadas jovens de Itália, acrescentando: "É um estímulo saber que do outro lado está uma equipa do meu país. É a primeira vez que jogarei contra uma equipa italiana desde que cheguei ao Benfica e isso dá-me ainda mais vontade de ganhar."Sobre os golos que já anotou, o médio não revelou grande entusiasmo. "Marcar é claramente bom mas em primeiro está a equipa. Se não marcar mas a equipa ganhar fico ainda mais feliz", afirmou, aproveitando ainda para deixar uma mensagem aos benfiquistas: "Posso prometer que vai ser um bom jogo e vamos fazer de tudo para o ganhar."