Roberto Martínez e Luís Figo marcam presença na final da Youth League

Roberto Martínez e Luís Figo marcam esta segunda-feira presença nas bancadas do Estádio de Genebra (Suíça) a assistir à final da UEFA Youth League, entre os holandeses do AZ Alkmaar e os croatas do Hajduk Split. O selecionador nacional e o ex-internacional português participaram hoje na primeira reunião do Conselho de Peritos da UEFA, que decorreu em Nyon.Nas bancadas do Estádio de Genebra é ainda possível ver várias personalidades bem conhecidas do futebol mundial, como Philipp Lahm, Patrick Vieira, Rafael Benítez, Ronald Koeman, Gareth Southgate, Fabio Capello, entre outros.