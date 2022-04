Rui Costa apoia juniores nas bancadas

Os jovens do Benfica terão um incentivo extra para o embate de hoje com os italianos pois o presidente, Rui Costa, vai estar nas bancadas do Estádio Colovray para assistir ao jogo com a Juventus. Pedro Mil-Homens, diretor da formação dos encarnados, também está na Suíça para acompanhar a equipa, que procura chegar à quarta final em oito edições da competição, ambicionando uma conquista inédita para o clube. A aposta na formação é uma das prioridades assumidas por Rui Costa, que segue de perto a evolução das pérolas trabalhadas no Seixal. “Em Nyon para vencer” foi, entretanto, o título da newsletter diária das águias, que destacou a prova.