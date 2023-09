Rui Duarte no comando dos sub-23 do Sp. Braga na Youth League

A equipa de sub-19 do Sp. Braga estreia-se hoje na UEFA Youth League, também frente ao Nápoles, num confronto marcado para as 14 horas na Cidade Desportiva dos arsenalistas. Rui Duarte fez a antevisão do jogo e falou de "uma oportunidade única", sendo que o treinador dos sub-23 começou por explicar a razão de ser ele a orientar a equipa nesta nova competição. "É uma equipa composta por três grupos de jogadores, sub-19, sub-23 e equipa B. São gerações que conhecemos muito bem, que acompanhamos diariamente e que costumam treinar connosco", explicou Rui Duarte, registando que o "entusiasmo é grande". "Nos corredores da Cidade Desportiva sente-se isso. É um sentimento de orgulho, mas de grande responsabilidade em fazer as coisas bem e deixar uma marca nesta competição", assinalou o treinador.