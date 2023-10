Rui Duarte quer nova vitória do Sp. Braga na Youth League

Depois de uma estreia triunfal na Youth League, frente ao Nápoles, os jovens do Sp. Braga visitam amanhã o Union Berlin, na 2.ª jornada da fase de grupo da prova. Na antevisão, o técnico Rui Duarte manifestou o desejo de ver nova boa exibição da sua equipa."Queremos manter esta tendência e continuar a vencer. Queremos continuar a ser uma equipa competitiva, equilibrada e a demonstrar a nossa qualidade, desfrutando de cada jogo", disse o treinador dos sub-19 minhotos, antes de acrescentar: "Neste segundo jogo já toda a gente está identificada com aquilo que queremos fazer. Não podemos mudar muito, pois não há muito tempo para treinar. Podemos mudar uma outra nuance tendo em conta as características do adversário, mas sem perder a nossa identidade."Em relação ao adversário, Rui Duarte disse esperar dificuldades, sublinhando o registo caseiro do Union Berlin. "É uma equipa forte e competente. Em casa são muito fortes, no campeonato nacional só somam vitórias em casa. É uma equipa competitiva com características muito especificas. Conseguimos preparar bem aquilo que é o jogo. Os jogadores perceberam bem aquilo que temos de fazer para conseguirmos fazer um bom jogo e ganhar", frisou.Por sua vez, o médio João Vasconcelos realçou a importância do triunfo diante do Nápoles para a confiança da equipa. "Tem corrido bem a preparação. Estamos confiantes. Já estivemos a analisar o adversário e queremos conquistar os três pontos na Alemanha", começou por dizer, aos meios do clube, antes de reforçar: "Jogar na Youth League é uma motivação extra. Tendo ganho o primeiro jogo em casa, diante dos nossos adeptos, ainda nos motivou mais. Agora queremos repetir esse resultado fora de casa, para podermos somar 6 pontos em dois jogos."Além disso, o jovem de 18 anos mostrou também estar bem identificado com as valias do adversário. "São muito fortes na transição ofensiva principalmente. Temos de estar sempre muito equilibrados, nunca deixar que eles fiquem em igualdade numérica no ataque. Temos de procurar ser sempre mais fortes em todos os momentos do jogo", explicou, antes de concretizar: "Estamos certos que vamos lutar pela vitória. Para conseguir isso vamos ter de correr mais que eles, lutar mais que eles e querer vencer mais que eles."O duelo da Youth League entre Sp. Braga e o Union Berlin está marcado para esta terça-feira, pelas 12 horas.