Sp. Braga ainda de olho no topo do Grupo C da Youth League

Com o 2.º lugar já garantido, os jovens do Sp. Braga ainda sonham com o 1.º lugar do Grupo C da Youth League, o que evitaria a necessidade de jogar um playoff de acesso à próxima fase da prova. Para isso acontecer, os arsenalistas terão que fazer em Nápoles um resultado melhor do que o Real Madrid em Berlim.

"A passagem está garantida, quem sabe se no final não passamos ainda em 1º lugar", referiu Rui Duarte, em declarações aos meios do Sp. Braga, vincando que o foco está apenas no jogo em Nápoles: "Estamos focados em fazer o nosso trabalho, em ganhar novamente e acabar a fase de grupos a ganhar."