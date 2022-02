Sporting defronta o D. Kiev e Benfica o Midtjylland: pode haver dérbi nos 'quartos' na Youth League

Benfica e Sporting ficaram a conhecer esta segunda-feira os adversários dos oitavos-de-final da Youth League, sendo que podem defrontar-se depois nos quartos-de-final se forem bem sucedidos nesta fase.O Benfica visita os dinamarqueses do Midtjylland, ao passo que o Sporting desloca-se ao terreno do Dínamo Kiev. Se ambos vencerem os respetivos encontros, vamos ter um dérbi nos 'quartos', de acordo com o sorteio hoje realizado em Nyon, na Suíça.Liverpool-GenkAtlético Madrid-Real MadridAZ Alkmaar-JuventusDínamo Kiev-SportingManchester United-Borussia DortmundZilina-SalzburgoPSG-SevilhaMidtjylland-BenficaJogo 1: Vencedor do jogo AZ Alkmaar-Juventus/Liverpool-GenkJogo 2: Vencedor do jogo PSG-Sevilha/Zilina-SalzburgoJogo 3: Vencedor do jogo Dínamo Kiev-Sporting/Midtjylland-BenficaJogo 4: Vencedor do jogo Man. United-Borussia Dortmund/Atlético Madrid-Real MadridJogo 5 - Vencedor do jogo 1-Vencedor do jogo 3Jogo 6 - Vencedor do jogo 4-Vencedor do jogo 2