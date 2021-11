Sporting-Dortmund: Rodrigo Ribeiro deixa adversários no chão com dois 'túneis' e faz o 3-1

O Sporting bateu o Borussia Dortmund por 3-2 em jogo da quinta jornada da fase de grupos da UEFA Youth League, com Rodrigo Ribeiro a fazer o último golo dos leões após um grande momento individual. O jovem, que tinha entrado em campo aos 73 minutos para o lugar de Chermiti, marcador do primeiro golo leonino, deixou dois adversários pregados ao relvado com dois túneis, atirou com força à baliza do Borussia para defesa incompleta de Ostrzinski e, na recarga, fez de cabeça o 3-1 para os leões.

O lance do 'golaço' de Rodrigo Ribeiro: