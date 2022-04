Sporting e Benfica disputam primeiro dérbi lisboeta da história numa competição europeia

O Sporting venceu o Dínamo Kiev na UEFA Youth League e rumou aos quartos-de-final da prova pela primeira vez onde vai protagonizar um duelo inédito a nível europeu. Na próxima quarta-feira, após milhares de jogos em todos os escalões, dos petizes aos seniores a nível nacional, leões e águias vão medir forças pela primeira vez numa prova de futebol sob a égide da UEFA.Sporting e Benfica vão defrontar-se no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, a partir das 15 horas de quinta-feira. Quem vencer, ruma à final-four desta competição de juniores - para jogar com a Juventus - e tentar aquilo que só o FC Porto em Portugal alcançou: o título de campeão.Desde o início de 2021/22, no escalão de sub-19, os dois emblemas já se enfrentaram três vezes e os encarnados levam vantagem: venceram dois jogos (3-2 no Seixal e 1-0 em Alcochete) e o outro resultou em empate (1-1 em Alcochete). Agora, o quarto embate será bem diferente até porque tanto Sporting como Benfica costumam apostar na UEFA Youth League em jovens jogadores que, apesar de tenra idade, já disputam escalões cimeiros, alguns até nas equipas principais.A UEFA Youth League começou em 2013 mas a Taça dos Campeões Europeus, primeira prova oficial com organização da UEFA, principiou em 1955 e, desde então, apenas se registaram três confrontos entre nacionais. E todos na mesma época.Em 2010/11, Sp. Braga e Benfica, no escalão de seniores, mediram forças para discutir a qualificação para a final da Liga Europa. Após um 2-1 na Luz para os encarnados, os minhotos triunfaram por 1-0 e rumaram à final, onde foram derrotados pelo FC Porto (1-0).