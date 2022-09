Sporting-Tottenham, 2-0: Maduros e perdulários

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os juniores do Sporting receberam e venceram os do Tottenham, por 2-0, numa manhã que podia ter sido histórica no Aurélio Pereira, estádio que teve o seu 'patrono', hoje conselheiro da formação leonina, a assistir ao encontro ao lado de Frederico Varandas e Hugo Viana: os 21 remates (15 na primeira parte) executados pela equipa de Filipe Çelikkaya só resultaram num simples 2-0, que peca por ser escasso, mas que ao mesmo tempo demonstra que os verdes e brancos são claros candidatos a vencerem o Grupo D da Youth League.

Mateus Fernandes, de batuta na mão, abriu o ativo aos 43’, após iniciar uma bela jogada pelo lado esquerdo; aos 58’, foi a vez de Rodrigo Ribeiro, outro miúdo que treina junto a Rúben Amorim, aumentar a contagem, servido por Diogo Cabral, que também teve influência no 1-0. O Sporting é líder com os mesmos 4 pontos que o E. Frankfurt.