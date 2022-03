Steaua Bucareste cede centro de treinos ao Dínamo Kiev a duas semanas do jogo com o Sporting

O presidente do Steaua de Bucareste, Gigi Becali, ofereceu-se para ajudar o Dínamo Kiev a cerca de duas semanas do encontro dos ucranianos na Youth League frente ao Sporting.Segundo avança a 'Digi Sport', televisão romena, a formação da capital anunciou esta terça-feira que a equipa ucraniana poderá utilizar os campos de treino do clube, e ainda terá direito a alimentação e hospedagem no país.Ainda de acordo com a mesma fonte, o percurso que o Dínamo Kiev terá de fazer para chegar à Roménia deverá demorar cerca de 17 horas de autocarro, uma vez que pelo meio, a comitiva passará por mais três países: Polónia, Eslovénia e Hungria.Recorde-se que a UEFA está a fazer esforços para que o encontro - que ainda não tem local definido mas que deverá ser jogado em campo neutro - se realize no dia 5 ou 6 de abril.