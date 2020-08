Tiago Araújo e o golaço ao Ajax: «Só pensei em chutar, foi o instinto»

Tiago Araújo destacou-se com um golo na vitória do Benfica sobre o Ajax (3-0) que valeu a passagem à final para as águias. O extremo-esquerdo português analisou a partida das meias-finais da UEFA Youth League e assumiu que a equipa está preparada para o derradeiro encontro da prova, em Nyon, na terça-feira.





"O jogo não estava a correr da melhor maneira da minha parte, mas continuei a fazer o meu trabalho, a dar o meu máximo e, numa bola perdida pelo Ajax, fui para o meio, recebi a bola e só pensei em chutar, foi o instinto. Já estávamos preparados para qualquer tipo de adversário, seja mais rápido ou com mais posse de bola. Trabalhámos isso tudo muito bem durante os dias que estivemos sem jogos e estávamos preparados para tudo o que viesse. Somos o Benfica e estamos aqui para tentar derrotar qualquer equipa, com todo o respeito", vincou o jogador em declarações à UEFA.