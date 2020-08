Tiago Dantas: «Penálti falhado, bola na barra... Foi falta de competência»

Capitão de equipa do Benfica e autor do penálti falhado que poderia ter valido às águias o empate diante do Real Madrid na final da UEFA Youth League, Tiago Dantas assumiu a tristeza do coletivo encarnado pelo desaire na decisão da prova de juniores, mas referiu na sua análise que as águias poderiam e deviam ter feito mais.





"Sentimento de tristeza, era uma final que queríamos muito ganhar. Não conseguimos e estamos muito tristes, era um marco importante na história do clube. Queríamos ser os primeiros, mas não fomos suficientemente competentes. Enquanto líder, tenho de puxar toda a gente para cima, não posso ser o primeiro a desistir. Não estávamos bem, tentei animar toda a gente. Criámos oportunidades, mas não as convertemos e isso paga-se caro numa final", considerou.Tiago Dantes deixou ainda claro que o Benfica teve controlo emocional. O que faltou, no seu entender, foi competência. "Tivemos o controlo emocional suficiente, entrámos por dentro e por fora. Penálti falhado, bola na barra... Foi falta de competência. A sofrer três golos numa final, fica difícil. Não há que mudar nenhum 'chip'. A atitude nas três finais foi tremenda. Não conseguimos, mas as gerações que aí vêm são muito boas e espero que consigam alcançar a vitória".