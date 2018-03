Diogo Costa; Isah Musa, Pedro Justiniano, Diogo Queirós, Diogo Leite e Diogo Bessa; Paulo Estrela, Rui Pires, Romário Baró e Madi Queta; Santiago Irala.Ricardo Silva, Kuku Fidelis, João Lameira, João Mário, Tiago Lopes, Afonso Sousa e Junior Maleck.João Brandão--------------A equipa de sub-19 do FC Porto tenta hoje o apuramento histórico para as meias-finais da Youth League, tendo pela frente o Tottenham. O jogo está marcado para as 15 horas, no centro de treinos do clube inglês, em Londres, e é grande a grande expectativa dos dragões que na ronda anterior eliminaram o Salzburgo, o campeão em título."Os jogadores gostam destes jogos, a vontade de ganhar é muita", referiu o técnico João Brandão, ao Porto Canal.