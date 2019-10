Treinador do Zenit viu grupo assustado: «Diferença de qualidade para o Benfica é enorme!»

Konstantin Zyryanov, treinador do Zenit, explicou no fim do jogo que os seus jogadores "estavam um pouco assustados". "Realmente não conhecíamos o adversário, fomos só assistir à partida", vincou o antigo internacional russo.





"Há uma diferença de qualidade. Eu não diria que é colossal, mas é enorme! Eu já disse aos jogadores que a culpa não é deles. Precisam de começar a jogar aos dos sete anos de idade, trabalhar como lá fazem [no Benfica] porque na partida de hoje perdemos em toda a linha. Isso era visível a olho nu, simplesmente esquecemo-mos de vir ao jogo. Não consegui ter influência sobre os jogadores durante a partida ou ao intervalo", vincou o técnico russo após a goleada imposta pelas águias (1-7)