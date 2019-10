UEFA Youth League: Zenit-Benfica, em direto

40' - Cruzamento perigoso de Nogtev, mas não aparece ninguém para a emenda.36' - Boa jogada atacante do Benfica, finalizada por Tiago Dantas com um remate à entrada da área, que não acerta no alvo.35' - Ronaldo Camará fica cara a cara com o guarda-redes do Zenit, mas Rybikov leva a melhor no duelo com o avançado dos encarnados.32' - Cartão amarelo para Khotulev, a punir uma falta sobre Tiago Dantas.30' - Tiago Dantas cruza para a área, mas Rybikov antecipa-se e segura a bola.27' - Livre perigoso para os russos, Khubulov coloca a bola na área mas a defesa do Benfica resolve.25' - Primeiro remate do Zenit, por Schetinin, para fora.23' - Por pouco o Benfica não faz o quarto golo, Umaro Embaló está endiabrado...O Zenit ainda não fez um único remate à baliza de Celton Biai.19' - Ronaldo Camará cai na área, é derrubado pelo guarda-redes, o árbitro não hesita e marca penálti.12' - Remate do meio da rua de Fábio Baptista, com o guarda-redes do Zenit a defender a dois tempos.11' - Umaro Embaló remata à entrada da área, mas a bola sai por cima da baliza do Zenit.8' - João Ferreira tenta um chapéu ao guarda-redes dos russos mas tira mal as medidas a Rybikov.O Benfica pressiona alto, os russos praticamente não saem do seu meio campo...11h57 - As equipas já estão em campo, o encontro vai começar dentro de instantes.11h20 - Estão 10 graus em São Petersburgo; o relvado do Smena Stadium está em bom estado.11h11 - A partida será arbitrada pelo austríaco Alexander Harkam, que terá como auxiliares os compatriotas Andreas Witschnigg e Martin Höfler.11h04 - Já há equipas!Rybikov; Simutenkov, Khubulov, Kosarev, Sandrachuk; Zakharov, Nogtev, Smirnov, Karginov; Schetinin e Khotulev.Kukushkin (GR), Vakhaniya, Simdyankin, Vorobyev, Knyazev, Bachinski e BychkovKonstantin ZyryanovCelton Biai; João Ferreira, Pedro Álvaro, Morato, Fábio Baptista; Rafael Brito, Umaro Embaló; Ronaldo Camará, Gonçalo Ramos, Tiago Dantas.Kokubo (GR), Tomás Araújo, Jocu, Paulo Bernardo, Henrique Araújo e Jair Tavares.Jorge Maciel- O treinador dos encarnados, Jorge Maciel, analisou o adversário: "Têm uma primeira fase de pressão bastante intensa. Têm um pouco mais de dificuldade no controlo do espaço entrelinhas. Isto porque, devido às suas características ofensivas, acaba por partir um pouco o jogo", frisou o técnico português, que deixou clara a "exigência máxima" para chegar à segunda vitória na 2ª jornada.- O Benfica entrou na competição com uma vitória, por 2-1, sobre o Leipzig, ao passo que o Zenit arrancou com goleada sofrida diante do Lyon (4-2).- Bom dia, seja bem-vindo ao direto do Zenit-Benfica, jogo da 2.ª jornada, Grupo G, na Liga Jovem da UEFA, que se disputa na Rússia a partir das 12h00.