Umaro Embaló e a vitória do Benfica: «Sabemos esperar pelo momento indicado para marcar»

Umaro Embaló apontou o segundo golo do Benfica diante do Ajax (3-0), em Nyon, que ajudou as águias a carimbar a terceira final da UEFA Youth League. No final da partida, o jovem de 19 anos analisou uma partida e falou da sua relação com a baliza contrária.





"Foi um começo difícil de jogo, com uma abordagem cautelosa. Sabíamos que não conseguiríamos jogar o nosso jogo como habitualmente mas encarámo-los. Falhei uma oportunidade mas mantive-me no jogo e pude marcar na próxima ocasião. Ao marcarmos o primeiro golo, a confiança cresceu. Sabemos como contornar as adversidades para chegar à vitória. Somos uma equipa. Sabemos esperar pelo momento indicado para marcar", reiterou o extremo em declarações à UEFA.