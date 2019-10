Youth League: FC Porto-Liepaja, em direto

13h55 - Já há equipas!Francisco Meixedo, Ferreira, Mendy, Levi Faustino, Leandro Dias, Mané, Gonçalo Borges, Vítor Ferreira, Gomez, Fábio Vieira e Afonso Sousa.Tiago Estêvão (GR), Tiago Matos, Rodrigo Valente, Bernardo Folha, Sani, Fernades Conceição e MoreiraManuel CruzLauva, Fjodorovs, Zelmanis, Sidorovs, Bite, Vilumsons, Luks, Rozentals (C), Libeks, Melkis e Ziemelis.Mazurs (GR), Pikšens, Sliede, Jurjevs, Volkovs, Andersons e RiekstinšJanis Intenbergs- O jogo terá arbitragem de Keith Kennedy, da Irlanda do Norte.- Já Leandro Dias, um jogador ainda da equipa de Sub-17, realçou a ajuda que tem recebido e expressou otimismo: "Os mais velhos tentam transmitir-me tranquilidade. É uma competição exigente e, sendo mais novo, tenho um pouco de pressão, mas temos de jogar com serenidade e os resultados vão aparecer".- Na antevisão do duelo, o médio Fábio Vieira, um dos obreiros da conquista europeia da época passada, salientou que o grupo está focado numa entrada vitoriosa na prova: "Vimos de um ano excelente em que conseguimos ganhar esta competição. Temos equipa técnica e jogadores novos, mas a ambição é a mesma. Queremos muito entrar nesta competição a ganhar", disse, em declarações citadas pelo site do FC Porto.- Boa tarde! Os juniores do FC Porto, detentores do título, defrontam, a partir das 15 horas, o Liepaja, da Letónia, na 1ª mão da 1ª eliminatória do Caminho dos Campeões Nacionais. A partida vai realizar-se no Olival e tem início marcado para as 15 horas, um direto para seguir aqui!