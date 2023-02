Al-Ahly vence Auckland City e está na segunda ronda do Mundial de Clubes

Os egípcios do Al-Ahly venceram esta quarta-feira os neozelandeses do Auckland City por 3-0, no encontro inaugural do Mundial de Clubes em futebol, e apuraram-se para a segunda da prova, que se disputa em Marrocos.

Em Tânger, no Estádio Ibn Batouta, o finalista da Liga dos Campeões africana colocou-se na frente ao marcador, graças ao golo apontado por Hussein El Shahat nos descontos do primeiro tempo, aos 45'+2 minutos.

Após o descanso, Mohamed Sherif (52 minutos) dilatou a vantagem no placard, que voltaria a mexer já perto do final (86'), pelo suplente Percy Tau, antes de Adam Mitchel receber o cartão vermelho direto na equipa campeã da Oceânia.

Na ronda seguinte, o Al-Ahly vai discutir o acesso às meias-finais com os norte-americanos do Seattle Sounders, que conquistou a Liga dos Campeões da CONCACAF.

O Flamengo, de Vitor Pereira, vencedor da Taça Libertadores, entra na prova apenas nas meias-finais, em 7 de fevereiro, para defrontar o vencedor do duelo entre o WAC, campeão africano, e o Al Hihal, atual detentor da Liga dos Campeões asiática.