Abel Ferreira destaca "entreajuda" dos jogadores do Palmeiras: «Eu corro por ti, tu por mim»

Abel Ferreira destacou a entreajuda dos seus jogadores dentro de campo, após a vitória sobre o Al Ahly que vale ao Palmeiras a presença na final do Mundial de clubes, pela primeira vez na sua história."Ganhámos hoje porque respeitámos o nosso adversário. Disse aos jogadores para desfrutarem do jogo, para competirem e para ganharem. Seguimos o plano [traçado para o jogo]. Digo claramente o que é preciso fazer, mas isso são so 30%, os outros 70 têm a ver com força, que não se vê, e têm a ver com o caráter, espírito e entreajuda deles. Eu corro por ti, tu corres por mim", realçou o treinador do Palmeiras, no final da partida."Foi uma vitória justa de uma equipa inteligente, que já ganhou muito, mas perdeu também. Fico feliz por estarmos em mais uma final. Não vou vender ilusões a ninguém. Vamos competir e o nosso objetivo é ganhar [no sábado]", acrescentou.O Palmeiras fica agora à espera do vencedor do encontro entre Al-Hilal, de Leonardo Jardim, e Chelsea para descobrir quem será o adversário no final do Mundial de clubes agendada para sábado às 16h30.