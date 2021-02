Abel Ferreira e a busca pelo 3.º lugar: «Não era o que queríamos, mas é pelo que lutamos»

Abel Ferreira fez esta quarta-feira a antevisão ao encontro desta quinta-feira (15h00) entre Palmeiras e Al-Ahly, emblemas que disputarão o 3.º lugar no Mundial de Clubes, depois de saírem derrotados dos embates com Tigres e Bayern Munique, respetivamente, nas meias-finais da prova.

Em declarações citadas pela imprensa brasileira, o treinador português mostrou-se desiludido pelo facto da sua equipa não poder disputar o troféu da prova, afirmando que o novo objetivo é agora terminar no 3.º posto, lugar que está à distância de um triunfo.

"A mim, sempre ensinaram que é melhor ficar à frente do que atrás. Vamos lutar pelo terceiro lugar. Não era o que queríamos, mas é pelo que lutamos", começou por dizer o técnico luso, antes de elogiar o seu país e a qualidade dos treinadores portugueses.

"Como português, quero sempre ganhar, mas é preciso saber aceitar quando o rival é melhor. Somos um país pequeno, com ambição do tamanho do mundo. Sabemos aprender e seguir em frente. Essa é minha cultura como português, um país simples, mas com força no futebol. Nós queremos sempre ganhar, mas tem sempre o adversário do outro lado. Podem ter muitas desculpas que queremos arranjar, mas no futebol temos de aceitar que os adversários podem ser melhores", terminou.