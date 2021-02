Abel Ferreira e a eliminação no Mundial de Clubes: «Infelizmente a bola não quis entrar»

O Palmeiras disse adeus ao sonho de lutar pelo Mundial de Clubes ao perder, por 1-0, frente ao Tigres e Abel Ferreira não escondeu a desilusão.





"Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar para isso. Infelizmente a bola não quis entrar. O jogo ficou definido pelo detalhe do penálti", começou por dizer o treinador português, deixando claro: "Quando ganhamos não está tudo bem, quando perdemos não está tudo mal."Abel continuou: "Disse que o Tigres tem muita qualidade, mas tivemos as nossas oportunidades, mas acabou por ser um penálti a fazer a diferença. Infelizmente aquele último lance do Luiz Adriano não deu golo. Não fomos tão eficazes como costumamos ser e, nestas partidas, todos os detalhes contam."Antes de voltar para o Brasil, o Palmeiras vai disputar ainda o terceiro lugar contra o vencido do encontro entre Al-Ahly e Bayern.