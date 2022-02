Abel Ferreira explica opções

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Palmeiras joga amanhã a meia-final do Mundial de Clubes e Abel Ferreira explicou ontem que os cortes dos jovens Renan, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Vanderlan e Giovani da lista de eleitos para a prova se deve só ao facto de considerar que há outros em melhor forma. “O futebol é o momento”, lembrou o português. “Infelizmente a FIFA só permite levar 23. Sentimos muito pois sabemos o que significam para nós. Foi duro para eles, vamos partilhar essa dor com eles, mas aconteça o que acontecer no futuro, estamos juntos”, salientou.