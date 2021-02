Abel Ferreira: «Se queremos ser os melhores, temos de enfrentar as melhores equipas»

O treinador português do Palmeiras, Abel Ferreira, elogiou este sábado o rival nas meias-finais do Mundial de clubes de futebol, no Qatar, considerando o Tigres uma equipa "com qualidade individual e coletiva", que "valoriza o ataque".

"Se queremos ser os melhores, temos de enfrentar as melhores equipas. Estas competições desafiam-nos, colocam-nos em alerta e é isso que eu e os meus jogadores queremos. Estamos preparados para escalar esta montanha", disse Abel Ferreira.

Apesar de reconhecer valor à formação mexicana, o treinador português, que falava durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo, garantiu que nada muda a ambição do Palmeiras e o que a equipa brasileira tem de fazer.

"Faremos tudo. Somos capazes de fazer muito melhor do que cada um de nós pensa e é nisso que temos de acreditar. Foi isso que nos levou a conquistar a Libertadores", adiantou Abel Ferreira, acrescentando que a equipa está motivada para a discussão do troféu.

O treinador português aponta como exemplo a seguir para o jogo de domingo com os mexicanos do Tigres a conquista da Taça Libertadores, considerando que a atitude da equipa tem de ser a mesma, que em intensidade quer em vontade de vencer.

"Isso é o que temos de fazer, viver com intensidade, competir, mas vencer. É o nosso jeito de ser, temos de fazer o que sabemos, jogar futebol de alto nível. É isso que nós vamos tentar fazer amanhã [domingo]", adiantou Abel Ferreira.

O treinador luso alertou também para a necessidade de "respeitar sempre o adversário", que, tal como o clube brasileiro, cumpre a primeira participação no Mundial de clubes.

"Quando falamos de futebol brasileiro, falamos de talento. E quando falamos de futebol mexicano e uruguaio, falamos de raça, atitude e união. Queremos ver talento, raça e atitude misturados", acrescentou.

O Tigres qualificou-se para as meias-finais do Mundial de clubes de futebol ao vencer o Ulsan Hyundai, por 2-1. Na outra meia-final, os egípcios do Al-Ahly, que venceram o Al-Duhail, por 1-0, vão defrontar o Bayern Munique, vencedor da Liga dos Campeões.

A final do Mundial de clubes, que vai consagrar o sucessor dos ingleses do Liverpool, e o jogo pelos terceiro e quarto lugares realizar-se-ão ambos no dia 11 de fevereiro.