Abel “orgulhoso” apesar do 4º lugar no Mundial: «Entre as melhores equipas do Mundo»

O Palmeiras ficou fora do pódio do Mundial de Clubes. No jogo de apuramento dos 3º e 4º lugares, a formação brasileira, treinada por Abel Ferreira, perdeu com o Al Ahly nos penáltis por 3-2, depois de um empate a zero no tempo regulamentar.





Apesar da derrota, o técnico português deixou grandes elogios aos jogadores do Palmeiras."Juntaram-se as quatro melhores equipas do mundo e foi a competência de quem defende contra a competência de quem ataca", começou por dizer Abel, à RTP.Abel estava orgulhoso por ter alcançado o Mundial de Clubes."O que levo daqui é um orgulho temendo nesta equipa. Cheguei para substituir um treinador, onde existiam muitas dúvidas, e conquistámos o direito de disputar o Mundial e voltar daqui a dois anos. Temos ainda a Taça do Brasil e a Recopa. É a oportunidade de estar entre os quatro melhores do mundo. Ficámos em quarto. Temos de aceitar e seguir em frente", frisou o técnico português.