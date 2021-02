Abel só pensa em fazer história

O Palmeiras inicia hoje a participação no Mundial de Clubes frente ao Tigres. Na antevisão ao duelo das meias-finais, Abel Ferreira deixou claro que só pensa em fazer história. “[Vencer o Mundial] É algo que ainda não foi feito no nosso clube e que nos motiva. Temos de fazer aquilo que sabemos: jogar futebol de alto nível”, assumiu o técnico, de 42 anos, elogiando o Tigres: “Se queremos ser os melhores, temos de enfrentar as melhores equipas. O Tigres foi três vezes à final da Champions da Concacaf e tem tido um forte investimento. Estamos prontos para escalar esta montanha!”

De resto, Abel teve uma declaração curiosa sobre o possível apoio de adeptos rivais do Tigres. “Há uma expressão no Brasil que não conhecia, que é os ‘secadores’ [adeptos que torcem pelo insucesso dos rivais]. Em todo o lado há adeptos e secadores. Isso dá vida e alma ao futebol”, concluiu o vencedor da Libertadores.

Bayern com atraso de 7 horas

C om Tiago Dantas nos convocados, a comitiva do Bayern chegou com sete horas de atraso ao Qatar. À demora nas operações de limpeza na pista do aeroporto de Berlim, devido a um nevão, juntou-se a proibição de descolagens entre a meia-noite e as 7 horas, o que só permitiu a viagem no início da manhã de ontem. “As autoridades competentes gozaram connosco. Não têm ideia do que fizeram à equipa”, frisou o CEO do Bayern, Rummenigge. Os bávaros enfrentam amanhã o Al Ahly nas meias-finais do Mundial.