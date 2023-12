Al Ahly e Urawa Reds apurados para 'meias' do Mundial de Clubes

O Al Ahly, do Egito, qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais do Mundial de clubes de futebol ao vencer o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, por 3-1, tal como os japoneses do Urawa, que derrotaram os mexicanos do León, por 1-0.O Al Ahly adiantou-se no marcador aos 21 minutos, pelo lateral esquerdo Ali Maâloul, mas o Al-Ittihad, que se sagrou campeão saudita sob o comando técnico do português Nuno Espírito Santo, desperdiçou o empate à beira do intervalo, aos 45, pelo consagrado avançado francês Karim Benzema, ao falhar um penálti.

Na segunda parte, a equipa egípcia chegou ao segundo golo aos 59 minutos, pelo médio Hussein El Shahat, e três minutos volvidos, aos 62, aplicou o 'xeque-mate' no seu adversário com o terceiro golo, de autoria de outro médio, Emam Ashour.

Karim Benzema ainda atenuou a derrota ao marcar já em período de compensações o tento de honra do Al-Ittihad, mas não foi suficiente para 'perdoar' a sua falta de eficácia na marcação do penálti à beira do intervalo, lance que podia ter mudado a história da partida.

O internacional português sub-21 Jota foi lançado em campo por Marcelo Gallardo, técnico do Al-Ittihad, aos 70 minutos, a render o avançado brasileiro Romarinho.

Na outra partida dos quartos de final, os japoneses do Urawa Reds venceram os mexicanos do León, graças a um golo do avançado Alex Schalk, dos Países Baixos, aos 78 minutos, e garantiram também uma vaga nas meias-finais do Mundial de Clubes.

Esta fase da competição arranca na segunda-feira, com a partida que opõe os egípcios Al Ahly aos brasileiros do Fluminense, enquanto na outra meia-final o Manchester City defronta os japoneses do Urawa, na terça-feira.