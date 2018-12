Al Ain afasta River Plate nos penáltis e está na final

O Al Ain apurou-se esta terça-feira para a final do Mundial de Clubes ao derrotar o River Plate nos penáltis por 5-4, após um empate a dois nos 120 minutos.A jogar em casa, a equipa dos Emirados Árabes Unidos adiantou-se no marcador logo aos três minutos com um autogolo de Pinola. Porém, o River Plate virou a partida em poucos minutos, com um bis de Rafael Borré (11' e 16'). No segundo tempo, Caio empatou a partida aos 51' e o jogo seguiu para prolongamento, onde não houve qualquer golo.Por fim, nos penáltis, Enzo Pérez falhou o quinto remate dos argentinos e entregou a passagem à final ao Al Ain, que agora fica à espera do resultado entre Real Madrid e Kashima Antlers para conhecer o adversário. Quem perder este duelo vai defrontar o River para apurar quem fica no terceiro e quarto lugares da prova.