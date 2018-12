Al Ain avança para as meias-finais

A anfitriã formação do Al Ain apurou-se este sábado para as meias-finais do Mundial de Clubes, nas quais defronta o River Plate.O Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, bateu o Espérance de Tunes, da Tunísia, por 3-0, com golos de Mohamed Ahmad, aos dois minutos, Hussein El Shabat, aos 16, e Bandar Mohammed, aos 60, e vai disputar o acesso à final frente aos argentinos do River Plate, na terça-feira.Na quarta-feira, o Kashima Antlers defronta os espanhóis do Real Madrid, detentores do troféu, que ergueram nas últimas duas edições, e que, tal como o River Plate, tem entrada direta nas meias-finais.